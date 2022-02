Inklusion im Mittelpunkt: Tiroler Betriebe vor den Vorhang

Innsbruck – Das Recht auf Teilhabe am Arbeitsmarkt ist nicht nur in der UN-Konvention festgeschrieben, sondern findet sich auch im nationalen Aktionsplan und dem Behinderteneinstellungsgesetz im Bereich Beschäftigung wieder. Außerdem müssen Betriebe, die in Österreich 25 oder mehr Menschen beschäftigen, auf je 25 Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer mindestens einen begünstigten behinderten Menschen einstellen. Abseits von Pflichtzahlen und Erfüllungsquoten gibt es aber in Tirol zahlreiche Unternehmen, für die „Inklusion“ mehr als nur ein Wort ist – nämlich vielmehr zentraler Bestandteil der Firmenphilosophie. Für sie hat das Sozialministeriumservice Tirol 2015 das „Wir sind inklusiv“-Gütesiegel ins Leben gerufen – hervorgegangen aus dem bis dahin verliehenen Tiroler Integrationspreis. Gestern wurden 21 Tiroler Betriebe wieder ausgezeichnet, die das Gütesiegel bereits zweimal für je drei Jahre führen durften.