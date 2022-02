Stark betrunkener Radfahrer stürzte in Innsbruck: Schwer am Kopf verletzt

Innsbruck – In der Nacht auf Mittwoch entdeckte ein Passant am Innsbrucker Marktgraben eine reglose Person auf der Fahrbahn neben einem Fahrrad liegen. Er alarmierte umgehend die Rettung.

Bei dem Verunfallten handelte es sich um einen 26-jährigen Deutschen, der zuvor mit seinem Fahrrad gestürzt war. Laut Polizei war der Mann mit dem Vorderrad in die Straßenbahnschienen geraten. Der Deutsche zog sich bei dem Sturz schwere Gesichts- und Kopfverletzungen zu und wurde von der Rettung in die Klinik in Innsbruck eingeliefert. Ein Alkotest ergab bei dem Radfahrer eine starke Alkoholisierung. (TT.com)