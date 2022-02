Kein Ende des Streaming-Booms: Musikmarkt in Österreich wächst weiter

Wien – Der heimische Musikmarkt kann wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: 2021 wurde in Österreich ein Umsatz von 190,4 Mio. Euro generiert, was einem Zuwachs von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (171,6 Mio. Euro) entspricht. Hauptverantwortlich dafür war erneut der Streamingsektor, der mit einem Plus von 26,5 Prozent auf 117,4 Mio. Euro kam, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten des Branchenverbandes IFPI hervorgeht.