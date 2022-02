Oberbeirsteiner will Wattens als „Bildungshub“ etablieren

: BM Thomas Oberbeisteiner (l.) und Markus Langes-Swarovski, der diesmal auf Oberbeisteiners Liste "Für Wattens" mitwirkt, sehen in der "Destination Wattens" viel Potential.

Wattens – Die Corona-Pandemie hat dem Wattener Leitbetrieb Swarovski massiv zugesetzt. Doch nach zwei turbulenten Jahren zeigt sich Bürgermeister Thomas Oberbeirsteiner ("Für Wattens") wieder optimistisch: Wattens werde "auch in Zukunft ein starker Wirtschaftsstandort mit einem starken Swarovski-Fußabdruck in der Gemeinde bleiben", ist er überzeugt.

Auf Oberbeisteiners Liste wirkt diesmal, wie berichtet, auch Markus Langes-Swarovski mit. Der langjährige Swarovski-Vorstand, mittlerweile Mitglied im Swarovski-Verwaltungsrat, sieht in der "Destination" ebenfalls noch viel Potential: "So ein Weg trägt nur langfristig Früchte, muss kontinuierlich gestärkt werden und braucht vor allem treibende Kräfte. Die Gemeinde Wattens hat gleich viel Herz in die Initiative Destination Wattens gesteckt wie die Firma Swarovski." Zentral seien hier "vertrauensvolle Zusammenarbeit und Kontinuität.“