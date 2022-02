21-Jähriger verirrte sich in Mayrhofen im freien Skiraum

Mayrhofen – Ein 21-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Mayrhofen einen Sucheinsatz ausgelöst. Der Skifahrer wollte gegen 16.30 Uhr gemeinsam mit mehren Freunden im Skigebiet Ahornbahn über die Talabfahrt zurück ins Tal fahren. Bereits am Beginn der Abfahrt verlor der Mann seine Begleiter aus den Augen, weshalb er zur Talstation des „Filzenlifts“ fuhr. Dieser war jedoch bereits außer Betrieb.