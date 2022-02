"Erste Hilfe"-Seminare: Stabile Seitenlage für die Seele

Innsbruck – „Wenn ich einen Unfall oder einen Herzstillstand habe, kann ich mir in Österreich erwarten, dass jeder Laie sofort reagiert“, sagt pro-mente-Austria-Präsident Günter Klug. In Zukunft solle das bei psychischen „Unfällen“ auch gleich selbstverständlich sein. Als einzige Organisation in Österreich hat pro mente das Programm „Mental Health First Aid“ von MHFA Australia erworben. Konkret geht es bei der Idee aus Down Under darum, dass Laien in akuten psychischen Notfallsituationen helfen können. Den Teilnehmern wird in den „Erste Hilfe für die Seele“-Seminaren ein Basiswissen von geschulten Instruktoren vermittelt.