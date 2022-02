Erdrutsche bei Rio forderten bereits über 200 Todesopfer

Am Dienstagabend hatte es so heftig geregnet, dass wieder Straßen in Petrópolis überschwemmt wurden. © Saulo Angelo via www.imago-images.de

Petropolis – Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro mittlerweile auf mindestens 204 gestiegen. Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf die Feuerwehr am Mittwoch. Weitere 51 Personen wurden laut G1 immer noch vermisst. Fast tausend Menschen wurden obdachlos.

Entgeltliche Einschaltung

Die Suche wird immer wieder durch Wind und anhaltenden Regen behindert. Am Dienstagabend hatte es so heftig geregnet, dass wieder Straßen in Petrópolis überschwemmt wurden. Viele der Angehörigen und Freunde suchen selbst nach Vermissten - wie der Vater eines Jugendlichen, der mit einem Bus in einen Fluss gerissen worden waren.

"Es bringt nichts, mit dem einen zu sprechen, mit den anderen zu sprechen und Zeit zu verlieren, während mein Sohn da irgendwo ist, und viele andere Leute sind da auch irgendwo", zitierte G1 Leandro da Rocha. "Wir müssen sie finden."

Schlimmster Regen seit 1932

Am Dienstag vergangener Woche hatte es nach Angaben des Wettersenders Climatempo in sechs Stunden mehr geregnet, als für den ganzen Monat Februar erwartet worden war. Hänge rutschten ab, Straßen wurden überflutet, Autos und selbst Busse von den Wassermassen mitgerissen. "Es war der schlimmste Regen in Petrópolis seit 1932", sagte der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Jetzt einen von fünf Saugrobotern gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Das von deutschen Einwanderern geprägte Petrópolis war einst Sommersitz der brasilianischen Kaiserfamilie. Hier starb vor 80 Jahren auch der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig, der als Jude vor den Nationalsozialisten aus Wien nach Brasilien geflohen war und dort einige Zeit in Exil lebte. In der Nacht vom 22. auf den 23. Februar 1942 nahmen sich Zweig (60) und seine fast 30 Jahre jüngere Ehefrau Lotte in Petrópolis mit einer Überdosis an Medikamenten das Leben.