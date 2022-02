Inzwischen drei Leichen aus italienischer Autofähre geborgen

Athen – Rettungskräfte haben am Donnerstag eine weitere Leiche in der größtenteils ausgebrannten italienischen Autofähre "Euroferry Olympia" entdeckt. Wie das griechische Fernsehen (ERT) berichtete, ist es das dritte Opfer des Unglücks vom vergangenen Freitag. Bereits am Mittwochabend und am vergangenen Sonntag waren zwei Leichen geborgen worden. Spezialkommandos der Feuerwehr suchen nun nach weiteren acht vermissten Menschen, wie es hieß.