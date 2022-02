Bei Innsbrucker Haien klingt’s wie bei Sinatra: „And now the end is near“

Der beste Assistgeber der Liga punktete in Fehervar im 15. (!) Spiel in Serie – und dennoch steht Mike Huntebrinker mit den Haien vor dem Aus. © gepa

Von Alex Gruber

Innsbruck – Der Strohhalm, an den sich die Haie vor den letzten beiden Runden im Grunddurchgang im Kampf um Platz zehn klammern können, ist klein. Sehr klein. Denn nach der 2:4-Niederlage in Fehervar und dem gleichzeitigen Grazer Heimsieg über Bozen am Dienstagabend helfen in den letzten beiden Partien bei Tabellenführer Salzburg und zuhause gegen Linz nur noch sechs Punkte weiter, um die Grazer, die ihrerseits keinen einzigen Zähler mehr erobern dürfen, überholen zu können.

„Wir haben noch eine kleine Chance, für die wir alles investieren müssen“, seufzte Cheftrainer Mitch O’Keefe, nachdem er am Mittwoch um 6 Uhr morgens aus dem Bus gestiegen war. Auch der Kanadier hatte keine Erklärung dafür, warum sein Team zu Beginn der Partie in Fehervar derart passiv agierte: „Ich bin absolut enttäuscht, wie wir da aufgetreten sind. Es war nicht fair Tom gegenüber (Goalie McCollum räumte nach 25 Minuten beim Stand von 0:4 das Feld; Anm.). Mit so einer Leistung haben wir uns eine Play-off-Teilnahme auch nicht verdient“, sprach er schonungslos ehrlich.

Es hilft einmal mehr wenig, dass die Haie mit Tim McGauley (4. Platz) und Mike Huntebrinker (6./der beste Assistgeber der Liga) zwei Cracks in den Top Ten der Punkteliste stellen. Am Ende scheint die Suppe im Haifischbecken im Kollektiv wieder zu dünn zu sein, obwohl man vor der langen Corona-Pause im November mit einem Punkteschnitt von 1,77 zwischenzeitlich sogar auf Rang drei lag.

„Mit unserem Schnitt ist man normal im Play-off, aber die Liga ist diese Saison so extrem eng“, blickt O’Keefe auf die Tabelle und fügt Richtung Match in Salzburg an: „Wenn wir dort nicht abliefern, schießen sie uns vielleicht aus der Halle.“

