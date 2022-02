Flugverspätung: EuGH-Urteil schmälert Aussicht auf Entschädigung

Luxemburg, Wien – Flugreisende haben nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) trotz Verspätung in bestimmten Fällen schlechte Karten für eine Entschädigung. Die entsprechenden EU-Regeln gelten nicht für eine Flugverbindung mit Zwischenstopp, wenn sich sowohl der Abflughafen als auch der Ankunftsflughafen außerhalb der EU befindet, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil hervorgeht. Es reiche nicht aus, dass nur der Flughafen, auf dem eine Zwischenlandung erfolge, in der EU liege (Rechtssache C-451/20).