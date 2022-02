Weil sie Ruhe haben wollte: Frau warf Jugendlichen Drogen zu

München – Weil Jugendliche ihrer Meinung nach zu laut gewesen sind, hat sie eine Nachbarin im bayrischen Unterfranken mit Drogen beworfen. Die Frau habe eine kleinere Menge Marihuana von ihrem Balkon auf die Straße in Richtung der Jugendlichen fallen lassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als Grund für ihr Verhalten gab sie demnach an, dass sie sich von dem lauten Lachen der Gruppe gestört gefühlt habe.