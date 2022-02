Säuglingsentführung aus deutscher Klinik: Polizei fand Bub wohlauf

Homburg – Die Polizei hat ein Baby, das aus einer Kinderklinik in Homburg im deutschen Saarland entführt wurde, am Donnerstag in der Wohnung einer 38-Jährigen gefunden. Der erst wenige Tage alte Bub verschwand am Mittwochvormittag aus dem Krankenzimmer der Mutter, wurde aber von den Beamten wohlbehalten gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der Verdacht richtete sich gegen die 38-Jährige, die einen Tag vor dem Verschwinden des Säuglings in der Klinik zu einer Untersuchung war, hieß es.