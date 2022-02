Eskalation schickt Börsen auf Talfahrt, ATX verliert sieben Prozent

Der Dax ging auf Talfahrt. © AFP/DANIEL ROLAND

Wien – Russlands Angriff auf die Ukraine hat Europas Börsen am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Die Indizes der wichtigsten Börsenplätze zeigten sich am Nachmittag tiefrot. Der deutsche DAX hielt gegen 15 Uhr mit einem Minus von 4,96 Prozent. Der britische FSTE lag 2,84 Prozent, der französische CAC-40 4,50 Prozent im Minus. Der Eurozonen-Aktienindex Euro-Stoxx-50 büßte 4,56 Prozent ein.

Besonders stark nach unten ging es Wien, der österreichische Aktienindex ATX verlor am Nachmittag 7,25 Prozent auf 3368,59 Punkte. Belastet wurde der Index vor allem von den Verlusten der schwer gewichteten Bankaktien, und hier vor allem der Raiffeisen Bank International (RBI).

Die RBI-Aktie verlor am Mittwoch im Verlauf fast ein Fünftel an Wert, gegen 15 Uhr hielt sie mit einem Minus von 19,65 Prozent bei 17,05 Euro. Die RBI ist mit Tochterbanken sowohl in der Ukraine als auch in Russland aktiv. In Mailand brach die Aktie der ebenfalls stark in Russland engagierten UniCredit im Nachmittagsverlauf um 12 Prozent ein und war zeitweise vom Handel ausgesetzt.

Noch kräftiger waren die Verluste an der Moskauer Börse. Der russische RTS-Index ging in den freien Fall über und rasselte bis am Nachmittag um rund 37 Prozent nach unten. Die geplanten Sanktionen der USA und der EU gegen Russland könnten das Land hart treffen.

Das neue EU-Sanktionspaket gegen Russland wird nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell das weitreichendste werden, das die Staatengemeinschaft je beschlossen hat. Auch ein möglicher Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift ist als mögliche Eskalationsstufe der Sanktionen im Gespräch. Der russische Rubel fiel vor diesem Hintergrund auf ein Rekordtief von rund 84 Dollar.

Steigende Rohöl- und Goldpreise

Die Rohölpreise legten im Gleichschritt massiv zu. Der Preis für Öl der Referenzölsorte Brent stieg am Mittwoch zeitweise um rund acht Prozent auf gut 104 Dollar je Fass und lag damit erstmals seit 2014 über der Marke von hundert Dollar.

"Sollten die Sanktionen den Zahlungsverkehr, russische Banken und möglicherweise auch die Versicherung der russischen Öl- und Gaslieferungen betreffen, sind Lieferausfälle nicht auszuschließen", schrieben die Rohstoff-Experten der Commerzbank. Russland könnte nach Einschätzung der Experten auf die Sanktionen auch mit einer Drosselung der Öl- und Gasexporte reagieren.