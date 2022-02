Auto prallte in Poller vor britischer Botschaft in Berlin: Mehrere Verletzte

Berlin – Vor der britischen Botschaft in Berlin ist Donnerstagvormittag ein Auto in einen Sicherheitspoller geprallt. Der Wagen habe an der Ecke Wilhelmstraße/Unter den Linden zudem eine Person angefahren, die mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sei, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. Diese wurde demnach schwer verletzt und musste reanimiert werden. Nach Angaben eines dpa-Reporters handelte es sich um eine Frau. Sie war laut Polizei-Angaben nicht die einzige Verletzte.