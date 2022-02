Neubau der Melachbrücke schränkt Nahverkehrszüge ein

Aufgrund intensiver Bahnbauarbeiten an der neuen Eisenbahnbrücke über die Melach im Gemeindegebiet von Kematen in Tirol sowie an der neuen Rad- und Fußgängerunterführung in diesem Bereich kommt es während der beiden Hauptbauphasen von Sonntag, 27. Februar (22:10 Uhr), bis Sonntag, 13. März 2022 (22:30 Uhr), und von Samstag, 19. März (22:10 Uhr), bis Sonntag, 3. April 2022 (22:30 Uhr), zu wechselnden Gleissperren und daher zu folgenden Änderungen im Zugverkehr: