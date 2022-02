Hall – Am Donnerstagnachmittag überquerte eine 36-Jährige auf einem Schutzweg im Bereich der Bruckergasse in Hall die Straße. Dabei wurde sie vom Auto einer 73-Jährigen erfasst. Die Fußgängerin wurde auf eine Verkehrsinsel geschleudert. Dort blieb sie verletzt liegen. Die 36-Jährige wurde von der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)