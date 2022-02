Rum – Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Donnerstag in Rum. Die beiden laut Polizei offensichtlich alkoholisierten Einheimischen waren kurz vor Mittag auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus aneinander geraten. Dabei schlug der 25-Jährige seinem 22 Jahre alten Kontrahenten mehrmals ins Gesicht. Der jüngere Mann wurde von der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Die Ermittlungen laufen noch. (TT.com)