Mini-Fasching in Kufstein und Sillian

Kufstein, Sillian – Eine selbst gebastelte Faschingsgirlande in Form eines Riesenkraken hielten die Kinder der Volksschule Kufstein-Stadt am Unsinnigen Donnerstag in Händen. 275 Mädchen und Buben hatten zum Gelingen dieses farbenfrohen, über 100 Meter langen Papiertiers beigetragen. Als Dank gibt es am Faschingsdienstag Krapfen.