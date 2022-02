Pfleger in Reutte sind im Demo-Modus

Ehenbichl – Um Punkt „5 nach 12“ am Donnerstag versammelten sich in Ehenbichl vor dem Haupteingang des Bezirkskrankenhauses Reutte an die 80 Personen aus Gesundheitsberufen. Mit dem Protest war das eigene Spital aber nicht gemeint, sondern der allgemeine Pflegenotstand. Ein Demonstrant, der als Diplompfleger arbeitet, meinte: „Wir alle lieben unseren Beruf. Aber die Rahmenbedingungen müssen verbessert werden.“ So war eine Forderung, Pflegepersonal während der Ausbildung ähnlich wie Polizeischüler zu behandeln, was die Entlohnung angeht. Nicht einmalige Bonuszahlungen, sondern langfristige Lösungen und Wertschätzung seien notwendig. (hm)