Das Narrativ, das den Angriff auf die Ukraine rechtfertigen soll

Von Floo Weißmann

Moskau – Russlands Angriff auf die Ukraine ist eingebettet in ein Narrativ, das die Legitimität der Ukraine als souveräner Staat in Frage stellt. Kremlchef Wladimir Putin bedient dieses Narrativ seit Jahren. Deutlich zutage trat es in einem TV-Auftritt Putins am Montagabend. Westliche Kommentatoren sprachen von einer „Brandrede“; selbst in Russland sollen viele Zuseher danach schlecht geschlafen haben. Denn Putins Worte ließen Krieg bereits als notwendig erscheinen, um einen vermeintlichen historischen Irrtum zu korrigieren und das russische Volk zu retten.

Die Ukraine sei ein vom russischen Revolutionär Lenin geschaffenes künstliches Gebilde, gab Putin zu verstehen. Der Westen habe dort ein korruptes Marionettenregime installiert, das einen „Völkermord“ an Russen begehe und beabsichtige, Russland mit Atomwaffen zu bedrohen.

Für einen Genozid oder eine atomare Bedrohung gibt es keinerlei Belege. Richtig ist, dass der Umsturz 2014 einen russlandfreundlichen Präsidenten hinweggefegt hat. Bei allen Wahlen seitdem hatten prowestliche Kräfte die Nase vorne. Es stimmt auch, dass die ukrainische Politik am Gängelband von Oligarchen hängt. Dennoch liegt die Ukraine in den weltweiten Indizes für Demokratie bzw. Korruption vor Putins Russland.

Als problematisch gilt aber vor allem das Geschichtsbild, das eine eigenständige ukrainische Identität in Frage stellt. Schon im vorigen Sommer erregte Putin Aufsehen mit einem umstrittenen Aufsatz zur „Historischen Einheit von Russen und Ukrainern“.

Der Kremlchef steht damit nicht alleine. Auch ein größerer Teil der russischen Öffentlichkeit habe sich nie mit der Unabhängigkeit der Ukraine abgefunden, sagte der Historiker Andreas Kappeler der TT. Der gebürtige Schweizer war Professor an der Uni Wien und hat sich intensiv mit Russland und der Ukraine befasst.

In Moskau habe man angenommen, dass sich die Unabhängigkeit der Ukraine bald geben werde und eine Art Staatengemeinschaft mit Russland entsteht, sagt Kappeler. Doch die Ukraine richtete ihren Blick zunehmend nach Westen. Unmittelbarer Auslöser für Putins Eingreifen im Februar 2014 waren nicht etwa NATO-Gelüste der Ukraine, sondern ein geplanter Assoziationsvertrag mit der EU.

Die „Brandrede“ hat somit eine lange Vorgeschichte und sollte die Zuhörer auf einen Waffengang vorbereiten. Doch das Narrativ von einer Ukraine, die eine sowjetische Erfindung sei – und folglich von Moskau auch wieder einkassiert werden kann –, stimmt nicht. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Ukraine so oder so ein völkerrechtlich souveräner Staat ist.

Richtig ist laut Kappeler, dass Russen und Ukrainer über gemeinsame historische Wurzeln verfügen, die auf das mittelalterliche Großreich der Kiewer Rus zurückgehen, und über eine teilweise gemeinsame Geschichte. Es besteht auch eine enge kulturelle Verwandtschaft – von ähnlichen Sprachen bis zur orthodoxen Kirche. Aber die heutige Ukraine knüpft auch an eigenständige historische Linien an.

Schon im 17. und frühen 18. Jahrhundert bestand mit dem Kosaken-Hetmanat ein de facto unabhängiger Staat. „Der Bezug auf die Frühe Neuzeit ist heute sehr wichtig für das ukrainische Nationalbewusstsein“, sagt Kappeler. Später geriet das Gebiet teils unter polnische und teils unter russische Herrschaft, auch Habsburger und Osmanen hielten zeitweise Anteile. Nach der russischen Revolution entstanden dann kurzlebige unabhängige Nationalstaaten, auf die sich die heutige Ukraine in ihrer Symbolik – etwa mit ihrer Flagge – bezieht.

Die Anbindung an westliche Mächte hat dazu geführt, dass die Ukraine in der Frühen Neuzeit stark von westlicher Kultur geprägt war, wozu Humanismus und Stadtrechte gehören. „In Russland gab es das nicht“, so Kappeler. Im 19. Jahrhundert entstand eine ukrainische Nationalbewegung, die sich u. a. in der Literatur ausdrückte, im zaristischen Russland aber unterdrückt wurde. „Es gab Vorläufer, und die sowjetische Nationalitätenpolitik hat mit einer eigenen Sowjetrepublik und der Förderung der Sprache darauf reagiert“, bilanziert Kappeler.

Allerdings blieb von der anfänglichen Förderung in der Sowjetunion wenig übrig. Die Ukraine litt unter Stalin, und die zunehmende Zentralisierung eliminierte jede Eigenständigkeit. Erst die Unabhängigkeit 1991 habe dann wieder eine „allmähliche Verstärkung einer Identität gebracht“.

Für einen starken Schub hat dann Putin selbst gesorgt. Die Annexion der Krim und der Krieg im Donbass ab 2014 haben vor allem die politische Identifikation mit der Ukraine verstärkt. „Auch Russischsprachige haben sich zum Staat bekannt“, sagt Kappeler.

Zugleich wuchs die Unterstützung für einen kompromisslosen Westkurs. Während die europäische Integration schon lange mehrheitsfähig war, unterstützten zuletzt auch 60 Prozent der Ukrainer einen NATO-Beitritt. Vor 2013 seien 60 Prozent dagegen gewesen, sagte Andreas Umland, in Kiew lebender Analyst des Stockholmer Zentrums für Osteuropastudien, der TT.

Putin setzte dieser Entwicklung einen russischen Nationalismus entgegen, mit dem er versuchte, „an die russischsprachigen Ukrainer heranzukommen“, sagt Kappeler. Dabei sei der Kremlchef stärker als in früheren Jahren auch emotional engagiert, „das merkt man ganz deutlich“.