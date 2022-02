Touristische Betriebe im Unterland werden jetzt klimafit

„Die Workshops im Herbst sind teilweise Corona zum Opfer gefallen“, erzählt Klingler. Zum heurigen Start dieser Sensibilisierungsoffensive im Tourismus sind nun alle Vermieterinnen und Vermieter zu einem Netzwerkfrühstück am 9. März ab 8.30 Uhr in das Hotel Post nach St. Johann in Tirol eingeladen.

Die Workshopserie soll dann Fragen beantworten wie: Wie kann ich in meinem Betrieb erneuerbare Energieträger einsetzen? Gibt es in meinem Wellnessbereich die Möglichkeit, Wasser einzusparen? Und was bedeutet Biodiversität in meinem Hotelgarten?

Dazu werden im Laufe des Frühjahres in allen Regionen unterschiedliche Workshops angeboten. Das Programm mit den Workshops und die Information zur Anmeldung liegen in den teilnehmenden Tourismusverbänden auf. Die nächsten Termine sind am 15. März zum Thema „Naturnahe Grünanlagen“ in der Arena365 in Kirchberg, am 17. März zum Thema „Ökologische Beschaffung“ im Fairhotel in Hochfilzen und am 22. März zum Thema „Erneuerbare Energien“ im Sporthotel Hohe Salve in Hopfgarten.