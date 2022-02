Wiener Forscher entwickeln Tabletten-statt-Spritzen-Technologie

Wien – Eine Spritze in den Arm ist nicht jedermanns Sache, Wiener Forscher wollen sie deshalb durch spezielle Tabletten ersetzen. "Hüllbestandteile von Mikroben, die im Yellowstone Nationalpark entdeckt wurden, bringen bei unserer Technologie die Wirkstoffe sicher durch den Magen und entlassen sie im Darm", erklärte der Biotechnologe David Wurm von der TU Wien. Mit zwei Kollegen gründete er das Start-up "NovoArc GmbH", um die neuartigen Pillen auf den Markt zu bringen.

Jene Mikroben (Sulfolobus acidocaldarius) wachsen in der Natur in heißen, schwefelhaltigen Quellen und stellen sehr spezielle Ansprüche, so Wurm. Bei einer Temperaturen zwischen 75 und 80 Grad Celsius und extrem saure Bedingungen (pH-Werte zwischen zwei und drei) fühlt sich die Mikrobe heimisch. Die Forscher arbeiteten mehrere Jahre daran, ihnen Laborbedingungen zu bieten, bei denen sie wachsen und gedeihen.