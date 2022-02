Genuss- und Wohlfühlhotel DER WALZL Lans – Wohlfühlmomente für alle Sinne

Neue Wellnessoase am Dach mit Panoramasauna, Infinity Pool und Panorama Ruhehaus.

Für pure Tiefenentspannung bei Gästen von nah und fern sorgt die Wellnessoase mit beheiztem Infinity-Pool und Panorama-Sauna mit Sonnenterrasse und Ruhehaus. Die Lage am Hoteldach bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die malerische Landschaft der Tiroler Bergwelt. In der Saunaoase sorgen weitere Wellness-Highlights wie die neuen Physiothermliegen, eine Saft- und Teebar, ein Dampfbad sowie eine Infrarotkabine für Wohlfühlmomente. „Nicht nur Hotelgästen steht die Wellnesslandschaft zur Verfügung, auch Einheimische sind herzlich willkommen, sich eine entspannende DAY-SPA-Auszeit bei uns im DER WALZL zu gönnen“, so der Betriebsinhaber Gerhard Jenne­wein.