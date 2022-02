„Sitzen ist das neue Rauchen": Männer in Österreich werden immer dicker

Laut Statistik Austria sind in Österreich 3,7 Millionen Menschen über 15 Jahre übergewichtig.

Wien – Junge Männer in Österreich werden immer dicker. Das zeigte eine Studie bei der die Musterungsdaten des Bundesheers ausgewertet wurden. Vor allem Adipositas der Grade 2 und 3 haben überproportional zugenommen, hieß es am Freitag. Laut Gerhard Prager, Leiter der Adipositas-Ambulanz an der MedUni Wien, zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen hohem BMI (Body-Mass-Index) und einem niedrigeren Bildungsgrad sowie sozioökonomischen Status. Die Studie wurde im "Obesity Surgery" publiziert.