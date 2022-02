45-Jährige und Zwölfjährige bei Rodelunfällen in Sölden schwer verletzt

Sölden – Zwei Rodelunfälle hielten am Freitagnachmittag in Sölden die Einsatzkräfte auf Trab. Gegen 13.30 Uhr verlor eine 45-jährige Niederländerin auf einer Rodelbahn die Kontrolle über ihre Leihrodel. Sie konnte nicht mehr bremsen, prallte gegen eine Bretterwand und zog sich dabei schwere Verletzungen am Bein zu. Die Frau wurde von der Pistenrettung geborgen und anschließend zur weiteren Behandlung in die Sportklinik MedAlp in Sölden gebracht.