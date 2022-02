Bunt-prekäre Familienbande: Premiere von „Am Ende Licht“

Erzählt wird, begleitet von den Klängen des Bühnenmusikers Philipp Rohmer, eine Durchschnittsfamiliengeschichte aus Nordengland, mit tragischen wie tragikomischen Einsprengseln. Die alkoholkranke Mutter Christine stirbt an einem Gehirnschlag – im Getränkegang des Supermarktes, was eine hervorragende Dorothee Hartinger in dem großen Anfangsmonolog minutiös erläutert. Vater Bernard (Norman Hacker) vergnügt sich mit zwei aufgeschlossenen Ladys (schrill: Dunja Sowinetz und Stefanie Dvorak), Tochter Jess (Marie-Luise Stockinger), die frustrierte Grundschullehrerin, setzt sich mit ihrem Zufalls-Nächtigungsgast (Philipp Hauß) auseinander, Tochter Ashe mit dem Junkie-Vater ihres Kindes Joe (Sebastian Klein), der schwule Sohn Steven mit seiner Unbehaustheit und dem Freund (Bardo Böhlefeld).