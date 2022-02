Fords Pick-up-Truck: Ranger Raptor kehrt zurück

Ein Fahrzeug für viele Gelegenheiten: Der neue Ranger Raptor ist on- und offroad einsetzbar.

Wien – Eines wird sich nicht ändern: Schon die Basis-Variante des Ranger ist imposant, erst recht gilt dies für die bullig wirkende Raptor-Version. So wird es sich auch mit der Einführung der neuen Generation verhalten – diese kündigt sich für Ende des Jahres an. Und hierfür hat Ford wieder einen Raptor vorkonfiguriert, der es in sich hat – bestückt wird er mit einem Dreiliter-V6-TwinTurbo-EcoBoost-Benziner, der 288 PS leistet und ein maximales Drehmoment von 491 Newtonmetern stemmt. Die Kraftverteilung übernehmen eine Zehnstufenautomatik und ein Allradantrieb. Damit wird klar: Der bisher eingesetzte BiTurbo-Diesel mit 213 PS muss dem Ottomotor Platz machen – allerdings nur im Raptor, denn sein Einsatz ist für andere Ranger-Varianten weiterhin vorgesehen.