Tote Fische am Miederer Zirkenbach: Gemeinde weist Schuld von sich

Mieders – Die Gemeinde Mieders hat am Freitag in einem Schreiben an Polizei und Medien neuerlich betont, keinen Räumschnee in den Zirkenbach eingebracht zu haben. Die Spuren würden eindeutig nicht vom Schneepflug der Gemeinde stammen. Wie berichtet, waren dort am Dienstag 66 tote Fische entdeckt worden. Gegen den Vorwurf des Fischereiberechtigten, die Gemeinde würde die Durchflussmenge am Wehr oberhalb der Birkangerbrücke reduzieren und damit den Fischbestand gefährden, verwehrt sich die Gemeinde ausdrücklich. Am Wehr seien schon lange keine Änderungen mehr durchgeführt worden. Im Gegenteil: Man warte nach wie vor auf einen wasserrechtlichen Bescheid, in dem die Zuständigkeit für das Wehr und die Wassermengen geregelt werden sollen.