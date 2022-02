Zum vierten Geburtstag gibt es von Cupra den Alpha

Salzburg, Barcelona – Bestens gelaunt zeigte sich vor wenigen Tagen Wayne Griffiths: Der Chief Executive Officer der Seat-Tochtermarke Cupra feierte nicht nur das vierjährige Bestehen des Labels, sondern auch den Erfolg, den der spanische Ableger bisher erzielt hat. Und der spornt an: „Unser Plan für 2022 ist, unseren Absatz, unser Vertriebsnetz und unseren Umsatz zu verdoppeln“, erklärt Griffiths. „Vor vier Jahren standen viele unseren Plänen skeptisch gegenüber. In diesem Jahr werden wir erneut beweisen, dass nichts unsere ehrgeizigen Visionen stoppen kann.“

Und Griffiths denkt nicht nur an heuer, sondern auch an die nächsten Jahre. Schon bekannt ist, dass Cupra im Jahr 2024 den Tavascan und im Jahr 2025 ein kleines Elektroauto (Urban Rebel) auf den Markt bringen will. Neu jedoch ist: Cupra wird zwei weitere Modelle in der nahen Zukunft lancieren, um das ambitionierte Wachstum weiterhin zu unterstützen.