Auf Gegenfahrbahn: Niederländer auf Fernpassstraße mit Lkw kollidiert

Nassereith – In den Morgenstunden kam es am Samstag auf der B 179 zwischen Fernpass und Nassereith zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Niederländer, der in Richtung Nassereith unterwegs war, geriet gegen 7 Uhr aus ungeklärter Ursache über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelkraftfahrzeug.