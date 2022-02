Die Admira hielt Schlusslicht Altach mit Auswärtssieg auf Distanz

Die Admira ist aus dem Nachzügler-Duell der Fußball-Bundesliga siegreich hervorgegangen. Nach einem 2:0 (1:0) bei Altach bauten die Südstädter am Samstag den Vorsprung auf das Schlusslicht auf sieben Zähler aus. Für die Elf von Andreas Herzog war es der erste Sieg nach zehn Spielen ohne Erfolgserlebnis. Altach kassierte die neunte Niederlage in Serie, die dritte unter dem in der Winterpause als Coach geholten Ludovic Magnin.

Roman Kerschbaum (8.) per Elfmeter-Nachschuss und Marlon Mustapha (49.) trafen in einer mitunter ruppigen Partie zu Beginn beider Halbzeiten für die Gäste. Die große Chance auf den Ausgleich vergab Atdhe Nuhiu, der mit einem Elfmeter an Andreas Leitner scheiterte (38.). Altach gastiert in der letzten Runde des Grunddurchgangs kommende Woche in Salzburg, der Rückstand auf die Admira dürfte nicht kleiner werden. Die Maria Enzersdorfer sind zu Hause gegen die Austria im Einsatz. (APA)