27:26 gegen die Füchse: Handball Tirol belohnte sich

Bruck – Ein teaminterner Corona-Ausbruch verhinderte den Trainer-Einstand des Schwazer Spieler-Trainers Gerald Zeiner – am Samstag war es beim Auswärtsspiel in der Steiermark bei den Füchsen dann endlich so weit. Und die Schwazer Handballer durften sich gleich über einen hauchdünnen 27:26 (11:15)-Auswärtserfolg freuen.