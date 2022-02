Unbekannte beschädigten Verkehrsleiteinrichtung in Ehrwald

Ehrwald – In der Nacht auf Samstag haben in Ehrwald unbekannte Täter eine Verkehrsleiteinrichtung mit mehreren Verkehrszeichen beschädigt. Die Täter rissen die Leiteinrichtung im Kreuzungsbereich Reinhard Spielmann-Straße-Wettersteinstraße aus der Verankerung und warfen diese in den angrenzenden Garten eines Wohnhauses.