Schwierige Löscharbeiten bei Brand in Holzhütte in Aschau

An der Hütte entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

Aschau – Am Samstag gegen 23.30 Uhr kam es in einer Holzhütte in Aschau im Zillertal zu einem Brand hinter einem alten Küchenofen. Vier junge deutsche Urlaubsgäste hatten den Ofen mehrfach angeheizt, wobei es zu einer starken Rauchentwicklung kam, wobei der Rauch unterhalb des Ofens austrat. Nachdem dann auch hinter einer Holzverkleidung Rauch aufstieg, wurde die Feuerwehr verständigt.