Ein letzter Tanz der Haie: HCI will einen versöhnlichen Abschied liefern

HCI-Headcoach Mitch O’Keefe (M.) wird ein letztes Mal in dieser Saison an der Bande stehen.

Innsbruck – Verletzungen, Corona, Absagen – die durchwachsene Saison des HC Innsbruck findet heute (17.30 Uhr, Tiwag-Arena) vor heimischer Kulisse gegen Linz einen letzten Höhepunkt. Sportlich geht es in der ICE Hockey League für die Haie um nichts mehr.

Nichtsdestotrotz soll der letzten Tanz am Eis einen Sieg bringen. Das sei man den treuen Anhängern schuldig. Dafür konnte die Truppe von HCI-Headcoach Mitch O’Keefe bei der knappen 4:5-Niederlage in Salzburg Selbstvertrauen tanken, wie der Coach bestätigte: „Wenn man bedenkt, dass wir uns eigentlich darauf vorbereitet haben, um unser sportliches Leben zu kämpfen, und wir wenige Stunden vor dem Match erfahren haben, dass es doch um nichts mehr geht, haben die Jungs wirklich Herz gezeigt. Am Ende haben wir ein paar Fehler zu viel gemacht, aber das kann gegen eine Klassemannschaft wie Salzburg passieren.“