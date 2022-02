Initiative Lebensraum Kranebitten will mehr Betreuungsangebote

Innsbruck – Einmal mehr fordert die Initiative Lebensraum Kranebitten (ILK) den Ausbau der Kinderbetreuung im Innsbrucker Stadtteil. „Einen Kindergarten gibt es, der jedoch mit zwei Gruppen von Anfang an viel zu klein konzipiert war“, sagt ILK-Obmann Daniel Tschofen. Die rege Bautätigkeit im Stadtteil erfordere es schon länger, neue Gruppen zu installieren. „Die derzeitige Situation in Kranebitten ist so, dass die Anmeldung für die Kinderkrippe bereits vor beziehungsweise spätestens unmittelbar nach der Geburt erfolgen muss. Für den kommenden Herbst sind neun Kinder auf der Warteliste. Dazu kommen viele weitere, die sich gar nicht auf die Warteliste haben setzen lassen“, sagt Tschofen. Die ILK hat zwei Optionen präsentiert und will Druck bei der Stadtpolitik machen. (TT)