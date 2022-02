Auf den Spuren von Salz, Glaube und Politik in Hall

Rarer Einblick: Bei der Führung in Hall ist auch die – sonst nicht zugängliche – Rückseite des Flügelaltars aus St. Magdalena zu sehen.

Hall, Absam – Eine „Geschichte von Salz, Religion und Tod“, die sich vom 15. bis weit ins 20. Jahrhundert erstreckt, kann man am Samstag, den 5. März, bei einer Exkursion des Gemeindemuseums Absam nach Hall erleben: Im Mittelpunkt der Führung mit Kunsthistorikerin Ruth Haas steht der wertvolle Flügelaltar aus St. Magdalena im Halltal, der sich heute in Hall befindet.

1272, also vor 750 Jahren, haben Knappen im Absamer Halltal den ersten Stollen, den „Oberberg“, angeschlagen – womit der eigentliche neuzeitliche Salzbergbau vor Ort begann. Dieser hat dann über Jahrhunderte tiefe kulturelle Spuren in der ganzen Region hinterlassen. Natürlich auch im Halltal selbst: Im späten 15. Jahrhundert entstand nahe dem Salzberg das Kloster St. Magdalena. Für die Kirche schuf man um 1500 eben den bis heute erhaltenen spätgotischen Flügelaltar. 1923 wurde das Kleinod in eine bis dahin als „Rumpelkammer“ genutzte alte Friedhofskapelle nach Hall übersiedelt, um damit eine – 1924 eröffnete – Kriegergedächtniskapelle einzurichten. „In der Ersten Republik wird diese Kapelle laufend für die politisch aufgeladenen Manifestationen rechter paramilitärischer Wehrverbände wie der Heimatwehr genutzt“, berichtet der Absamer Museumsleiter Matthias Breit. „Aber auch im Nazismus finden dort immer wieder Aufmärsche der Wehrmacht statt.“ Die gefallenen Soldaten aus Hall hätten dort jedenfalls für Jahrzehnte „keine Ruhe gefunden“.