Freudiges Wiedersehen: Retrospektive von Charlotte Posenenske in Bozen

Also gerade in der Zeit, als die deutsche Minimalistin wiederentdeckt wurde. Gestorben war die 1930 geborene Posenenske bereits 1985. Aber schon 1968 hatte sie das Kunstmachen aufgegeben. Damals wurde die Willi-Baumeister-Schülerin gerade als eine der wichtigsten Künstlerinnen Deutschlands gehandelt.

Ihre Arbeit vereint Einflüsse der amerikanischen Minimalisten (Donald Judd, Carl Andre) mit europäischen Wegbereitern à la Max Bill. Sichtbar wird das in ihren frühen Papierarbeiten, die als Grundlage für ihre Skulpturen gelten. 17 von ihnen werden in der Bozner Schau „From B to E and more“, die von Vincenzo de Bellis kuratiert wurde, gezeigt.