Der Kampf um den Einzug in die Meistergruppe geriet beim Austria-Sieg gegen den WAC kurz vor Schluss in den Hintergrund. WAC-Verteidiger Luka Lochoshvili reagierte kurz vor der 90. Minute blitzschnell, und rettete Gegenspieler Georg Teigl nach einem Kopftreffer, indem er dessen Zunge mit Geschick eigenhändig zurück in den Mundraum legte.