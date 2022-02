23-Jähriger in Volders oder Wattens mit Messer attackiert: Zeugen gesucht

Der Verletzte gab bei seiner Befragung an, er hätte gegen 18.15 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt Müll in Containern entsorgt, als er plötzlich von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden sei. Der 23-Jährige verwickelte sich jedoch in Widersprüche, was den Tatort und seinen Transport ins Krankenhaus angeht. So ist etwa nicht klar, ob es zu der Attacke in Volders oder Wattens kam. Auch die Rolle des 24-Jährigen ist nicht ganz geklärt – Fakt ist aber, dass der Serbe den verletzten Kroaten ins Spital brachte.