Kutschenpferde gingen in Kirchdorf durch: 53-jährige Deutsche verletzt

Kirchdorf in Tirol – Eine 53-jährige Deutsche ist Montagnachmittag bei einem Kutschenunfall in Kirchdorf verletzt worden. Das Fuhrwerk, das von einem 69-Jährigen gesteuert und zwei Pferden gezogen wurde, hatte bei einem Wendemanöver den Halt verloren und war umgekippt, berichtete die Polizei. Die beiden Insassen seien dann von der Kutsche gestürzt, die Pferde gingen durch. Die Frau blieb am Fuhrwerk hängen und wurde rund 250 Meter weit über die Straße geschleift.