„Flex"-Arbeiten führten in Innsbruck zu Feuerwehreinsatz

Innsbruck – Am Montagvormittag kam es in Innsbruck bei Bauarbeiten zu einem Glimmbrand. Gegen 10.15 Uhr waren zwei Bauarbeiter mit "Flex"-Arbeiten an einer Metallleiste in einem Eingangsbereich beschäftigt. Durch Funkenflug dürfte der hölzerne Bereich zwischen Wand und Fassade zu glimmen begonnen haben. Rauch drang dabei in den Innenbereich des anliegenden Nachbargebäudes ein.