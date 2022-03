Gastkommentar von Autorin Gusel Jachina: „Dies ist nicht mein Krieg“

Ich schreibe diesen Text für meine Freunde, Verleger, Übersetzer und Leser in anderen Ländern. Es fällt mir schwer zu schreiben, denn dazu braucht es klare Gedanken und Nüchternheit, meine Gefühle aber kochen derzeit hoch. Noch schwieriger ist es, nur irgendwie zu fassen, was in Russland und der Ukraine geschieht. Noch viel weniger aber kann man darüber schweigen. Ich werde also versuchen, wenigstens etwas zu sagen.

Vierzehn Jahre meines Lebens – meine gesamte Kindheit und Jugend – habe ich in der Sowjetunion zugebracht. Zu diesem Zeitpunkt hat die kommunistische Ideologie bereits aus dem letzten Loch gepfiffen. Als Pioniere glaubten wir daran, allerdings halbherzig, nicht ernsthaft. Woran wir aber wirklich glaubten, war der Friede. Die Propagandamaschine, die zu Beginn der Sowjetära in Gang gesetzt worden war, lief noch gut, aber sie brachte weniger eine kommunistische als vielmehr eine pazifistische Rhetorik hervor. „Die UdSSR ist ein Bollwerk des Friedens“, „Frieden für die Welt!“ – war an den Wänden aller Kindergärten und Schulen zu lesen. Mit einer Friedensstunde begann jedes Schuljahr, für jede Klasse. Lieder und Gedichte über den Frieden standen auf dem Programm jeder Pionierveranstaltung (und solche gab es reichlich). Friedenstauben schmückten jedes Klassenzimmer, jede Wandzeitung und jedes Heft. Wir glaubten an diese Tauben – so aufrichtig, wie es nur Kinder können. Der Glaube an den Frieden war ein fester Bestandteil der sowjetischen Kindheit und damit der Persönlichkeit eines jeden von uns. Dieser Glaube schien unverbrüchlich – auf alle Ewigkeit.