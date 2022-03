Österreichs Neutralität auf dem Prüfstand, NEOS für europäische Armee

Wien – Der Krieg in der Ukraine führt hierzulande zwangsläufig zu einer Debatte über die Aufrechterhaltung der Neutralität. Doch schon wie in der jüngeren Vergangenheit sind es bislang nur die NEOS, die mit ihrer Forderung nach einem europäischen Berufsheer die Neutralität infrage stellen. Für Nikolaus Scherak, Vizeklubchef der NEOS, „führen uns die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine vor Augen, dass diese Debatte jetzt zu führen ist“. Die Position der Pinken bringt er so auf den Punkt: Es braucht eine europäische Berufsarmee und letzten Endes eine Abstimmung über die Neutralität. Eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik sollte eine eigenständige sein, also ohne Einbindung der NATO.