Sonntag, Huys und Süsser ragten heraus

Romy Pabst (AK 15/16) fixierte über 100 m Brust in 1:11,11 eine Tiroler Bestmarke.

Was Marco Sonntag mit dem „tapferen Schneiderlein“ der Gebrüder Grimm gemeinsam hat? „Sieben auf einen Streich“ zum Beispiel. Der Allrounder vom SC Stadtoasen IKB Innsbruck war der dominierende Athlet bei den Tiroler Hallen-Schwimm-Meisterschaften in der Höttinger Au. Neben überragenden sieben Goldmedaillen fischte Sonntag auch noch je einmal Silber und Bronze aus dem Wettkampfbecken. In der allgemeinen Klasse komplettierten seine Vereinskollegen Leon Opatril und Luis Kurz sowie das TWV-Duo Florian Korber-Perner und Pascal Mähr den Meisterreigen.