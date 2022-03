Corona-Jahr zum Trotz: Allgäu Airport in Memmingen kratzte an der Million

Memmingen – Der „kleine“ Allgäu Airport in Memmingen, den auch Westtiroler gerne nutzen, konnte sich auch im Corona-Jahr 2021 behaupten. Ganz im Gegensatz zum Flughafen Innsbruck, wo die Einbrüche dramatisch blieben. Memmingen konnte 2021 sogar zum Steigflug ansetzen und verzeichnete mit 980.503 Passagieren ein Plus von 42 Prozent. Zum Vergleich Innsbruck – dort gingen im selben Zeitraum gerade einmal 125.495 Passagiere an Bord. Im gesamten ersten Halbjahr 2021 wurden nach dem Totalausfall der Wintersaison nur 15.000 Passagiere in Innsbruck gezählt, normalerweise das Aufkommen eines guten Wintersamstags.