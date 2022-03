Gemeinsames Projekt in Vomp und Schwaz: Schwimmkurs für Vorschüler

„Schwimmen rettet Leben. Jedes Jahr passieren viel zu viele Unfälle in Schwimmbädern, an Seen oder auch an privaten Pools“, sagt die Schwazer Familienreferentin Julia Muglach. Durch die Pandemie seien laut GR Sylvia Grünbichler (Vomp) aber viele Schwimmkurse in den letzten zwei Jahren entfallen. Darum startet nun das Projekt „Silberfische“, als eine Initiative für eine jährliche Aktion und in Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement.