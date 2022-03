Umgang mit dem Krieg: Empfohlene Unterrichtsmaterialien für Schulen

"Die Bilder des Krieges in der Ukraine lösen Betroffenheit, Angst und Unsicherheit aus", meinte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung. "Diese Informationen machen auch vor Kindern und Jugendlichen nicht Halt. Schülerinnen und Schüler haben Fragen und Redebedarf. Mit Unterrichtsmaterial möchten wir die Lehrerinnen und Lehrer dabei unterstützen, ein so unfassbares Thema wie den Krieg in der Schule zu besprechen."