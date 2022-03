Gewinne aus Kryptowährungen werden ab heute hoch besteuert

Wien – Ab heute, 1. März, gilt in Österreich für Bitcoin und Co ein neues Besteuerungsregime. Kryptowährungen werden nun wie Aktien behandelt, das heißt für sie fällt eine Kapitalertragssteuer (KESt) von 27,5 Prozent an, unabhängig davon, wie lange die Assets gehalten wurden. Die neue Besteuerung wird rückwirkend auch auf alle Kryptowährungen, die seit dem 28. Februar 2021 angeschafft wurden, angewendet. Alles, was davor erworben wurde, gilt dagegen als "Altvermögen".