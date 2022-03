Skifahrer (28) stürzte in der Wildschönau von Gondel mehrere Meter ab

Der Skifahrer konnte sich noch mit den Händen an der Außenseite der Kabine festhalten, stürzte dann jedoch mehrere Meter auf den Asphalt ab.

Wildschönau – Ein 28-Jähriger ist am Dienstag gegen 8.30 Uhr in der Wildschönau bei der Talstation der Schatzbergbahn von einer Gondel auf die darunterliegende Gemeindestraße gestürzt.

Deren Schiebetüren schlossen sich daraufhin und der Wintersportler wurde mit dem linken Arm darin eingeklemmt und mitgeschleift – mit der anderen Hand hielt er sich am Skiköcher an der Außenseite der Kabine fest. Dem 28-Jährigen gelang es, den eingeklemmten Arm aus der Tür zu ziehen und sich auch damit außen an der Gondel festzuhalten.